WBC також повідомила, що об’єднаний чемпіон WBA та WBO у важкій вазі американець Девід Бенавідес (32-0, 25 КО) є обов’язковим претендентом на титул польського боксера.

До цього він був володарем тимчасового титулу.

Всесвітня боксерська рада (WBC) на своєму офіційному сайті повідомила, що поляк Міхал Чесляк (28-2, 22 КО) офіційно отримав статус чемпіона світу WBC у важкому дивізіоні.

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Очікується, що уніфікація поясів відбудеться 12 грудня.

Згідно з рішенням організації, переможець цього поєдинку згодом буде зобов’язаний зустрітися з чемпіоном у важкій вазі за версіями The Ring та Zuffa Джеєм Опетаєю (31-0, 24 КО).

Попереднім чемпіоном був Ноель Мікаелян. WBC хотіла, щоб він провів захист проти Бенавідеса, однак він бився з Опетаєю, тому його позбавили титулу.