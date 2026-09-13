Володимир Кириченко

В ніч на 13 вересня у Лас-Вегасі відбувся поєдинок між чемпіоном Zuffa та The Ring у важкому дивізіоні Джеєм Опетаєю (31-0, 24 KO) та володарем титулу WBC Ноелем Мікаеляном (28-4, 12 KO).

Австралієць на шоу Zuffa Boxing у Лас-Вегасі переміг свого суперника технічним нокаутом у 9-му раунді.