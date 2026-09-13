Опетая технічним нокаутом переміг Мікаеляна на шоу Zuffa Boxing
На кону бою не стояли титули WBA і WBC
В ніч на 13 вересня у Лас-Вегасі відбувся поєдинок між чемпіоном Zuffa та The Ring у важкому дивізіоні Джеєм Опетаєю (31-0, 24 KO) та володарем титулу WBC Ноелем Мікаеляном (28-4, 12 KO).
Австралієць на шоу Zuffa Boxing у Лас-Вегасі переміг свого суперника технічним нокаутом у 9-му раунді.
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За кілька годин до початку вечора боксу з’явилися чутки, що на кону також стоятиме титул регулярного чемпіона WBA, однак під час оголошення результату Опетаю назвали володарем тільки тих поясів, які йому належали і до цього.
Мікаелян при цьому залишився чемпіоном WBC, оскільки рада відмовилася санкціонувати бій.
Нагадаємо, Раян Гарсія знищив Конора Бенна у титульному бою на шоу в Лас-Вегасі.
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