Володар титулу WBC у другій середній вазі Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO) може стати наступним суперником ексабсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO), однак це ще остаточно не вирішено.

Про це повідомила BoxingScene офіційна особа, пов’язана з переговорами.

«Він [Мбіллі] є одним із головних претендентів. Хто б не був [суперником у вересні], у нього буде найкращий гонорар у його житті».

30-річний француз востаннє виходив на ринг в андеркарді поєдинку Альвареса та Теренса Кроуфорда, коли зустрівся з гватемальцем Лестером Мартінесом (19-0-1, 16 КО). Бій між боксерами завершився внічию роздільним рішенням суддів.

У січні 2026 року Мбіллі став повноцінним чемпіоном WBC у другій середній вазі після того, як Кроуфорд був позбавлений його за несплату внеску.

Раніше повідомлялося, що Канело може провести бій 15 вересня в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, Туркі Аль аш-Шейх готує серію мегафайтів за участю головних зірок світового боксу.