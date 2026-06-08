Скандальний американський суперважковаговик Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 KO) для boxingnewsonline.net заявив, що колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) готовий розділити з ним ринг.

«Я вже довгий час один із найуникальніших суперважковаговиків. Зараз ми це спостерігаємо. Ми намагалися викликати Деонтея Вайлдера. У нього немає запланованого бою. Наразі я топовий суперважковаговик в Америці, тож ми намагаємося зробити певні речі. Давайте подивимося, чи вистачить йому сміливості прийняти бій.

Тайсон Ф'юрі теж зацікавлений у поєдинку. Я б із задоволенням побився з цими хлопцями. Деонтей або Тайсон – це був би прекрасний бій для мене. Давайте подивимося, чи зможемо ми це організувати».