Тайсон Ф'юрі назвав терміни наступного бою
Циганський король планує вийти наступний раз у ринг у серпні
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) поділився планами щодо повернення на ринг та заявив, що має намір провести свій наступний поєдинок наприкінці літа.
Британський боксер планує зберегти високу активність і провести протягом року одразу три поєдинки. При цьому ім'я майбутнього опонента для Ф'юрі наразі не має ключового значення.
Видання talkSPORT наводить слова британця:
Цього року в мене заплановано три бої. Отже, це квітень (перемога над Махмудовим), серпень і або жовтень, або листопад, залежно від того, коли анонсують великі поєдинки.
У нас поки немає суперника. Але, знову ж таки, справа не в супернику. Питання завжди полягає в поєдинку з самим собою. Тож хто б це не був, Джо Блогс чи Майк Тайсон, це буде важливо для мене.
«Кролику, ти отримаєш своє». Фʼюрі після мегафайту з Джошуа хоче розібратися з Усиком.
