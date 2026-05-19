Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) поділився планами щодо повернення на ринг та заявив, що має намір провести свій наступний поєдинок наприкінці літа.

Британський боксер планує зберегти високу активність і провести протягом року одразу три поєдинки. При цьому ім'я майбутнього опонента для Ф'юрі наразі не має ключового значення.

Видання talkSPORT наводить слова британця:

Цього року в мене заплановано три бої. Отже, це квітень (перемога над Махмудовим), серпень і або жовтень, або листопад, залежно від того, коли анонсують великі поєдинки.

У нас поки немає суперника. Але, знову ж таки, справа не в супернику. Питання завжди полягає в поєдинку з самим собою. Тож хто б це не був, Джо Блогс чи Майк Тайсон, це буде важливо для мене.