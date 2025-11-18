Володимир Кириченко

Едді Гірн, промоутер колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), для Ring Walk TV прокоментував майбутній поєдинок свого підопічного з відомим американським боксером крузервейту і відеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 KO).

«Ми збиралися битися у восьмираундовому бою проти хлопця, про якого ви ніколи не чули, але тепер ми битимемось з Джейком Полом за в 50 разів більше грошей».

Що б ви сказали людям, які ставлять під сумнів спадщину Ей Джея через бій з Джейком Полом?

«Якщо ви хочете поставити під сумнів спадщину олімпійського золотого медаліста та дворазового чемпіона світу у надважкій вазі, який, до речі, після цього бою спробує знову поборотися за титул чемпіона світу у надважкій вазі та битися з Тайсоном Ф’юрі, можливо, у вас є свій інтерес. Одне, що я можу сказати: спадщину не можна з’їсти.

Я сказав йому минулої ночі, якщо ми отримаємо цей бій, то у тебе ще ніколи не було такого легкого бою. А деякі люди скажуть: «А як щодо Нганну?» Нганну був на межі перемоги над Тайсоном Ф’юрі. Перед тим боєм люди казали: «Це небезпечний поєдинок». Про Ей Джей – Пол – всі кажуть: «О, який місматч». Розумієте, про що я?

Для мене це легка робота. Реклама буде величезною. Він вийде з бою ще більшою зіркою з купою грошей, а потім ми повернемося до нашої звичайної роботи, щоб спробувати виграти титул чемпіона світу у надважкій вазі».

Бій між Джошуа та Полом відбудеться 19 грудня в Маямі.

