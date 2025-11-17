Джошуа — про бій з Джейком Полом: «Я розіб’ю його обличчя»
Бій проти відеоблогера відбудеться 19 грудня у Маямі
близько 1 години тому
Британський ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) прокоментував майбутній поєдинок проти Джейка Пола, який відбудеться 19 грудня в Маямі. Слова наводить Sky Sports.
Джошуа наголосив, що повертається після паузи з амбіцією провести видовищний бій і встановити рекорди:
Джейк або будь-хто інший може отримати цей бій. Жодної пощади. Я взяв паузу і тепер повертаюся з мегашоу. Моя мета — робити шалені цифри, проводити великі бої та бити всі рекорди, залишаючись спокійним і зібраним.
Він також впевнений у своїй перемозі та попередив фанатів:
Запам’ятайте мої слова: у майбутньому ви побачите, як багато боксерів братимуть такі можливості. Я так розібʼю обличчя Джейка Пола, що це розірве інтернет.
