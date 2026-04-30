World Boxing (Світовий бокс) на своєму офіційному сайті оприлюднив правила участі росіян та білорусів на турнірах організації.

Вони братимуть участь у змаганнях як нейтральні атлети (AIN).

«Делегації з Росії та Білорусі не зможуть виступати під національними прапорами, у формі зі своєю символікою чи під своїм гімном і повинні будуть пройти детальну перевірку для допуску до змагань.

Процедуру AIN було затверджено Виконавчим комітетом World Boxing на останньому засіданні у квітні 2026 року. Вона відповідає підходу Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Заборонено використання державних прапорів РФ та Білорусі або прапорів національних федерацій під час змагань. У разі перемоги боксера з країн AIN державний гімн не виконуватиметься. Під час церемонії нагородження замість прапора використовуватиметься логотип AIN. У телевізійній графіці та всій інформації про змагання спортсмени позначатимуться як AIN.

Боксери виступатимуть із позначкою AIN на формі замість RUS або BLR, заборонено будь-яку символіку країни або національної федерації на екіпіруванні.

Тренери, персонал і офіційні особи повинні носити нейтральну форму, яку потрібно попередньо погодити з World Boxing. З моменту прибуття і до від’їзду жоден член делегації не має права носити одяг із національною символікою (включно з жеребкуванням, зважуванням, технічними нарадами тощо).

World Boxing співпрацюватиме з незалежною третьою стороною для перевірки спортсменів, щоб підтвердити, що вони: не підтримували війну проти України, не отримують фінансування від військових або силових структур, не є членами клубів, пов’язаних з армією або поліцією, не брали участі у змаганнях під егідою Міжнародної ради військового спорту після початку війни».