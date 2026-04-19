Збірна України з боксу пропустить етап World Boxing Cup у Бразилії
Участь у змаганнях візьме 49 країн
близько 2 годин тому
Фото: SpartaBox Faniian Promotions
Національна команда України не братиме участі у першому етапі Кубка світу серії World Boxing, який прийматиме Бразилія з 20 по 26 квітня.
Турнір стане наймасштабнішим в історії серії за кількістю учасників: заявки на виступ подали представники 49 країн.
Попри нещодавній вступ федерацій росії та білорусі до World Boxing (19 березня), боксерів із цих країн на змаганнях у Бразилії не буде.
