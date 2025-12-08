Денис Сєдашов

Організація World Boxing, створена у 2023 році як альтернативний керівний орган боксу після відсторонення IBA, переживає серйозну фінансову кризу. Повідомляє Inside The Games.

Згідно з висновками незалежного аудиту Fidurev SA, федерація завершила 2024 рік зі збитками у 140 тисяч євро та має негативний капітал у 212 тисяч євро, що за швейцарським законодавством фактично означає технічну неплатоспроможність. Аудитори наголошують: керівництво повинно терміново вжити заходів, аби уникнути банкрутства.

Поки World Boxing утримується «на плаву» лише завдяки кредиту від USA Boxing на суму 226,6 тисячі євро, погашення якого розраховане до 2029 року.

Напередодні 2026 року доля організації залежить виключно від рішення МОК.

