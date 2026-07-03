Менеджер Вайлдера: «Деонтей погодиться на бій проти Усика»
Шеллі Фінкель відреагував на можливий поєдинок
близько 2 годин томуПідписатися в
Шеллі Фінкель, менеджер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО), відреагував на заяву колишнього абсолютного чемпіона Олександра Усика (25-0, 16 КО) щодо можливого поєдинку між бійцями. Слова наводить BBC Sport.
За словами функціонера, американський боксер готовий прийняти такий виклик у разі офіційної пропозиції.
Якщо Деонтею запропонують бій з Усиком, він погодиться.
Нагадаємо, 26 червня Олександр Усик залишив чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA та IBF вакантними.
Едді Хірн заявив про організацію бою Усик — Вайлдер.