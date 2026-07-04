У США пояснили, чому Вайлдер має право на бій з Усиком
Все через британського ветерана хевівейту
близько 2 годин томуПідписатися в
Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі для Boxing News пояснив, чому ексволодар титулу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 КО) має право на бій проти колишнього абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (25-0, 16 КО).
«Будь-хто, хто здатен впоратися з Чісорою, який є справжнім монстром і локомотивом, заслуговує на бій з Усиком. Він точно заслужив цей шанс».
26 червня Усик зробив чемпіонські пояси WBC, WBA та IBF вакантними.
Також стало відомо, що Олександр веде переговори з Zuffa Boxing.
У квітні Вайлдер переміг Дерека Чісору (36-14, 23 КО) роздільним рішенням суддів.
Раніше у Великій Британії заявили, що Усик може провести бій з Кличком.
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