Денис Сєдашов

Британський боксер Дерек Чісора уважно підходить до вибору суперника для свого останнього поєдинку.

У недавньому інтерв’ю iFL TV Чісора згадав про можливий повторний поєдинок із Паркером, припустивши, що це може стати його фінальним боєм перед завершенням кар’єри.

Все, що я кажу – бій має відбутися. Але Джозеф повинен зробити більше, він має це показати. Паркер, якщо хочеш потанцювати, ми можемо потанцювати. Дерек Чісора

У 2021 році Чісора двічі зустрічався з новозеландцем Джозефом Паркером, і обидва рази перемогу здобув Паркер за очками.

Паркер: «Усик — найкращий».