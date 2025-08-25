«Якщо хочеш потанцювати, ми можемо». Чісора запросив Паркера на останній бій
Британець хоче взяти реванш у новозеландця
Британський боксер Дерек Чісора уважно підходить до вибору суперника для свого останнього поєдинку.
У недавньому інтерв’ю iFL TV Чісора згадав про можливий повторний поєдинок із Паркером, припустивши, що це може стати його фінальним боєм перед завершенням кар’єри.
Все, що я кажу – бій має відбутися. Але Джозеф повинен зробити більше, він має це показати. Паркер, якщо хочеш потанцювати, ми можемо потанцювати.
У 2021 році Чісора двічі зустрічався з новозеландцем Джозефом Паркером, і обидва рази перемогу здобув Паркер за очками.