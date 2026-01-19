Денис Сєдашов

Чемпіон світу за версіями WBA та WBO у крузервейті Хільберто Рамірес (48-1, 30 КО) офіційно підтвердив бій проти володаря титулу WBC у напівважкій вазі Девіда Бенавідеса (31-0, 25 КО).

Поєдинок відбудеться 2 травня на арені T-Mobile у Лас-Вегасі (США). На кону стоятимуть чемпіонські пояси Раміреса, який проведе їхній захист у вечір боксу, присвячений святкуванню Сінко де Майо.

Мексиканський боксер наголосив на особливому значенні цього протистояння та пообіцяв яскраве шоу для вболівальників.

Viva México. Для мене велика честь захищати свої титули WBA та WBO й представляти Мексику під час вікенду Сінко де Майо в Лас-Вегасі. Це буде легендарна ніч. Дякую за всю любов і підтримку — побачимось у Вегасі. Хільберто Рамірес

