Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (21-0-1, 12 КО) дізнався дату та місце свого наступного поєдинку. 40-річний спортсмен проведе титульний бій 8 серпня в місті Манта (Еквадор).

Українець змагатиметься за пояс WBO International. Про це боксер повідомив у своїх соціальних мережах.

Відзначте у своїх календарях – 8 серпня. Я радий оголосити, що буду битися за титул чемпіона WBO International у напівсередній вазі в Манті, Еквадор.

Дуже дякую CAPITALBOX та Даніелю Кадені за допомогу в організації цього титульного бою після того, як я звернувся до них, а також WBO за надану мені можливість позмагатися за ще один титул. Погнали.