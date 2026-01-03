Відомий американський наставник Бадді Макгірт для YouTube-каналу Шона Зіттеля поділився думками про поєдинок чемпіона світу WBC у легкому дивізіоні Шакура Стівенсона (24-0, 11 КО) проти володаря титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса (22-1, 13 КО).

«Безумовно, Шакур переможе. Тому що він найкращий у цій ваговій категорії. Ніхто не зможе перемогти його у цій ваговій категорії. Він може піднятися до напівсередньої ваги і виграти титул – ось настільки він хороший боксер.

Я люблю Теофімо. Я ставив на його перемогу в бою з Ломаченком. Але Шакур просто на іншому рівні. У нього стиль, який, щоб оцінити, потрібно дійсно розуміти бокс. Він спокійний. Він розслаблений. Він може взяти контроль, коли захоче».