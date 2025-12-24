Денис Сєдашов

Американський боксер Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) поділився думками щодо свого майбутнього титульного поєдинку у напівсередній вазі проти Теофімо Лопеса (22-1, 13 КО), наголосивши, що свідомо обрав саме цього суперника, аби перевірити себе на найвищому рівні. Слова наводить Bad left hook.

Я сам організував цей бій, бо хотів перевірити себе. Я знаю, наскільки сильний Теофімо і на якому високому рівні він перебуває. Розумію, що це буде складний поєдинок, але саме до такого виклику я готовий. Шакур Стівенсон

Стівенсон також пояснив, чому обрав Лопеса, а не інших можливих суперників.

У мене були й інші варіанти, але Теофімо — більш відоме ім’я і має серйозні досягнення. Він був абсолютним чемпіоном і вигравав пояси в різних вагових категоріях. Для мене це значно важливіший пункт у резюме. Шакур Стівенсон

Нагадаємо, поєдинок між Теофімо та Шакуром відбудеться 31 січня 2026 року і стане головною подією вечора боксу The Ring VI у Нью-Йорку. Подію транслюватиме DAZN.

