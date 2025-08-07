Британський надважковаговик Джонні Фішер (13-1, 11 KO) поділився думками про другий поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO). Слова нокаутера наводить vringe.com:

Я не бачив відео вечірки, я бачив відео, як Даніель заходив у кімнату, і там було багато людей, які були в передчутті. Але я не бачив вечірки з диско-кулею, коктейлями та сосисками. Я бачив людей, які були трохи надмірно тріумфуючими. Я чув історії про людей, які були за лаштунками перед боєм, і які, мабуть, не мали там бути. Але я не посвячений у те, що там відбувалося. Очевидно, що це погано, якщо всі чутки правдиві. Але, як на мене, це все просто чутки. Чесно кажучи, битися з таким бійцем, як Усик... Дюбуа міг піти спати і о 4-й ранку – і це могло бути так само складно. Не було б різниці, якби він пішов спати о 7-й вечора або о 4-й ранку – це була б важка ніч у будь-якому випадку. Дюбуа, як і багатьом британцям, не вистачило до перемоги, і в цьому немає ганьби, тому що Усик – це дуже особливий талант, який реально зміг піднятися до величних. Схоже, що він стає кращим, не сповільнюється. Йому 38, але він виглядав вражаюче. Дюбуа – грізний панчер, а Усик бився з Дюбуа за його правилами і відповів йому вогнем. Повага до Усика. Нам потрібен хтось з Британії, хто підніметься до його рівня та дасть йому хороший тест.