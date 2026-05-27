Денис Сєдашов

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (55 WTA) створила сенсацію на Відкритому чемпіонату Франції, оформивши вихід до третього раунду змагань. У поєдинку 1/32 фіналу українка в трьох сетах переграла другу ракетку світу Єлєну Рибакіну з Казахстану.

Тенісистки провели на корті 2 години та 30 хвилин. За час матчу Рибакіна виконала чотири подачі навиліт, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала чотири брейк-пойнти з восьми. Стародубцева зробила в грі один ейс, чотири рази помилилася на другій подачі та реалізувала 5 із 11 брейк-пойнтів.

Roland Garros. 1/32 фіналу

Юлія Стародубцева (Україна) — Єлена Рибакіна (Казахстан) — 3:6, 6:1, 7:6

У третьому колі Roland Garros-2026 Юлія Стародубцева зіграє проти переможниці протистояння між американкою Хейлі Баптіст та китайською тенісисткою Ван Сіюй.

