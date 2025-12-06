Володимир Кириченко

Президент WBC Маурісіо Сулейман для Fight Hub TV прокоментував заяву володаря титулів WBA, WBO та IBF у другому середньому дивізіоні американця Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), який відреагував на рішення організації позбавити його чемпіонського поясу.

Щойно було оголошено рішення щодо Теренса Кроуфорда, було очевидно, що колишній чемпіон заговорить.

«Я його, чесно кажучи, навіть не слухав – не збираюся опускатися до цього рівня. Ну, мені вже розповіли, що він сказав жахливі речі. Я не збираюся опускатися до цього.

Теренс Кроуфорд – боксер. Мета існування нашої організації – це боксер. І нехай Бог його благословить його, бажаю йому великого успіху. Він чудовий боєць, який володів чемпіонськими титулами всіх чотирьох організаціях. Він вже 12 років чемпіон.

Але є структура, і якщо він ухвалив свої рішення – це його право. Що він там каже – то вже його справа. Але у WBC він точно не знайде суперника для поєдинку».

Раніше не раз траплялося, що боксери раптово емоційно спалахували та робили гучні заяви.

«Це природно. Ріддік Боу, наприклад, колись викинув пояс у смітник – його підбурили до цього жахливого вчинку. А сьогодні Ріддік Боу – наш друг, і ми надаємо йому фінансову допомогу, коли це необхідно.

Ми – організація, що представляє весь світ. WBC – це світ, це голос світового боксу. Є правила, є процедури, є структура. І часом трапляється, що боксери хочуть вийти за межі тієї системи, яка й зробила їх тими, ким вони є. Але це мене не турбує.

Погляньте, якою була наша конвенція: була й завжди буде – WBC залишається організацією для бійців».

Нагадаємо, що у вересні 2025 року Кроуфорд переміг Сауля Альвареса одноголосним рішенням суддів в бою за звання абсолютного чемпіона.

На початку грудня американця позбавили титулу WBC у другій середній вазі. Причиною цього рішення стали несплачені комісійні боксером.