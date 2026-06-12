Албанський ветеран надважкого дивізіону Крістіан Пренга (20-1, 20 КО) для The Ring заявив, що за підсумками його поєдинку з ексчемпіоном світу у надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (29‑4, 26 КО) британцю доведеться скасувати бій проти зіркового і скандального Тайсона Фʼюрі (35‑2‑1, 24 КО).

«Я вже був у таборі [коли виникла можливість провести бій із Джошуа], бо готувався до бою 6 червня на арені Prudential Center у Нью-Джерсі. Я не здивувався, коли отримав дзвінок, адже давно чекав на великий бій. І все ж, коли це сталося, спершу не міг повірити, але воно сталося.

Я був у залі, коли задзвонив телефон. Це був мій менеджер Кіт Конноллі, він сказав: «У тебе є велика можливість». Я запитав: «Що відбувається?» Він просто сказав: «Дзвонить Ей Джей». Я відповів: «Поїхали». Це мій час. Мої тренери теж сказали, що я готовий вийти зараз.

Я бачив усе, що він [Джошуа] робив протягом років. Я добре його знаю, бо стежив за ним із першого бою. Але це була наша перша особиста зустріч [1 червня боксери провели битву поглядів]. Я нічого не відчуваю. Думаю, він менший, ніж я очікував. Я думав, що він буде більшим.

Перейти від Джейка Пола до мене – це як від 0 до 100, брате. Я думаю, він казав, що цей бій – розігрів, бо хоче битися з Тайсоном Ф’юрі, але цього не станеться. Цей бій скасує поєдинок із Тайсоном Ф’юрі».