Ексчемпіон світу в надважкій вазі британський боксер Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) прокоментував своє перебування у тренувальному таборі володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика (25-0, 16 КО). Слова наводить Ring Magazine.

За словами Джошуа, спільна робота з колишнім суперником, який двічі завдавав йому поразок, допомогла переосмислити підхід до психологічної підготовки та виявити власні слабкі сторони на рингу.

Багато хто бачить у тобі потенціал, але якщо ти сам у себе не віриш або не віриш тому, що вони говорять, то це не має значення. Тому неважливо, чи я поряд з Олександром Усиком. Якщо я сам у себе не вірю, який сенс мені там перебувати? Я зрозумів важливість віри в себе, впевненості в собі, уміння бути своїм головним натхненником, а також перебування в оточенні людини, яка перемагала мене і перемагала найкращих.

І я думаю, що зміг виявити деякі свої слабкі сторони і зрозумів, що тренування можуть покращити мене в цих сферах і зробити мене довершеним бійцем. І я вірю у себе. Я вірю в те, що роблю і думаю, що приймаю правильне рішення. Звичайно, це важко, але немає кращого місця для мене, ніж зараз в Іспанії, щоб здобути перемоги над Пренгою і Тайсоном Ф’юрі.