«За копійки боксувати не хочеться»: Гвоздик оцінив свої подальші перспективи після виходу з Zuffa Boxing
Українець зізнався, що після припинення співпраці із організацією його пріоритети змістилися
Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-3, 17 KO) прокоментував припинення співпраці з промоутерською компанією Zuffa Boxing та поділився планами на майбутнє. Слова наводить Vringe.
Боксувати за гроші, за копійки вже не хочеться. Та й вік уже такий… Майже 40 років… Тому зараз концентруватимуся на чомусь іншому окрім боксу. А якщо з’являться якісь пропозиції, то їх розгляну. Тобто, це не означає, що я оголошую, що завершив кар’єру. Ні. Але поки мій фокус змістився в іншому напрямку.
Нагадаємо, Zuffa Boxing розірвала контракт із боксером після його поразки від американця Радівоє Калайджича (30-3, 22 KO).
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