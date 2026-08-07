Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) в інтерв’ю виданню The Athletic поділився думками щодо складових досягнення топ-результатів у спорті та житті.

Український боксер навів у приклад португальську зірку футболу Кріштіану Роналду та підкреслив, що ключову роль завжди відіграють дисципліна й щоденна робота над собою:

Подивіться на Кріштіану Роналду в його 41 рік чи на інших хлопців, які грають у такому віці. Якщо у нас є чотири хлопці, скажімо, Кріштіану і троє талановитих хлопців, хто працює щодня і має дисципліну перемагати? А хто каже: «Хм, я талановитий. Я пограю, піду відпочину»?

Я вірю, що талант – це лише один відсоток. Дев’яносто дев’ять відсотків – це праця.

Мені пощастило, тому що я люблю свою роботу, свій бізнес, своє життя. Це важко, але мені це подобається. Багато людей не люблять те, чим займаються. Вони думають, що сьогодні поганий день, тому що їм доведеться йти на роботу.