Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін очолив рейтинг воротарів топ-15 європейських ліг за кількістю матчів без пропущених м'ячів у 2025 році з урахуванням усіх змагань на клубному та міжнародному рівнях.

В активі Трубіна 26 поєдинків на нуль: у складі Бенфіки він зберіг ворота сухими у 25 зустрічах, ще один матч без пропущених голів провів, захищаючи кольори збірної України.

За цим показником український воротар випередив цілу низку іменитих колег, включаючи Джанлуїджі Доннарумму, Грегора Кобеля, Діогу Кошту, Уная Сімона, Давіда Раю та Тібо Куртуа.

Голкіпери топ-15 ліг з найбільшою кількістю матчів без пропущених м'ячів в 2025 році в усіх турнірах (клуб та збірна)

26 – Анатолій Трубін (Бенфіка, збірна України)

24 – Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, Манчестер Сіті, збірна Італії)

23 – Грегор Кобель (Боруссія Дортмунд, збірна Швейцарії)

22 – Томас Стракоша (АЕК, збірна Албанії)

22 – Константинос Цолакіс (Олімпіакос, збірна Греції)

22 – Лукаш Горнічек (Брага, збірна Чехії)

22 – Діогу Кошта (Порту, збірна Португалії)

22 – Унаї Сімон (Атлетік, збірна Іспанії)

22 – Давід Рая (Арсенал, збірна Іспанії)

22 – Тібо Куртуа (Реал, збірна Бельгії)

