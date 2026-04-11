Ексчемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) зробив зухвалу заяву напередодні поєдинку проти арсланбека махмудова (21-2, 19 KO). Британець переконаний, що цей бій стане прикладом для всього дивізіону. Слова наводить ESPN.

Чесно кажучи, мені навіть шкода арсланбека махмудова… Я зроблю з нього показовий приклад. Він великий двометровий бугай, який не зможе ухилитися від мене. Я зіб’ю йому голову з плечей. У цьому немає нічого ганебного, бо, як він сам сказав – він битиметься з великим Тайсоном Ф’юрі. І я зроблю це не лише з ним – я зроблю це з усіма.

Рано чи пізно ці усі так звані чемпіони з буквами все одно вийдуть проти мене. Хто б це не був, хто б не мав пояс на той момент – його вистежать і знищать. З ким вони взагалі можуть битися, щоб заробити гроші? Я – той, хто приносить гроші. Коли ти чуєш ім’я Тайсона Ф’юрі – ти знаєш, що будуть гроші. Тож ставте їх у чергу… усіх.

До кінця року вони будуть благати мене про бій… стоятимуть на колінах і проситимуть Циганського короля вийти в ринг.