Теофімо і Ромеро провели битву поглядів перед очним боєм у Лас-Вегасі
На кону протистояння стоятиме титул WBA
Ромеро і Лопес / Фото - Yahoo
Володар титулу WBA у напівсередньому дивізіоні Роландо Ромеро (17-2, 13 KO) і колишній чемпіон світу в легкій та першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-2, 13 КО) провели битву поглядів.
Поєдинок відбудеться 22 серпня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. Бій буде доступний у форматі PPV на платформах Prime Video та DAZN.
На кону протистояння стоятиме титул чемпіона світу за версією WBA у напівсередній вазі, який належить Ромеро.
У травні 2025-го Роландо виграв бій Раяна Гарсію одностайним рішенням суддів. Лопес у лютому програв Шакуру Стівенсону в бою за титул WBO у першій напівсередній вазі.
Нагадаємо, Лопес підписав ексклюзивний контракт із DAZN.