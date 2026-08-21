Володимир Кириченко

Володар титулу WBA у напівсередньому дивізіоні Роландо Ромеро (17-2, 13 KO) і колишній чемпіон світу в легкій та першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-2, 13 КО) провели битву поглядів.

Поєдинок відбудеться 22 серпня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. Бій буде доступний у форматі PPV на платформах Prime Video та DAZN.

2 MORE DAYS UNTIL ROLLY VS TEOFIMO LIVE ON DAZN AUGUST 22‼️



🎟️ Buy #RollyTeofimo NOW at https://t.co/yxybEeo0Px | Aug 22 | Live on DAZN and DAZN on Prime ▪️ pic.twitter.com/lz6803X29O — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 20, 2026

На кону протистояння стоятиме титул чемпіона світу за версією WBA у напівсередній вазі, який належить Ромеро.

У травні 2025-го Роландо виграв бій Раяна Гарсію одностайним рішенням суддів. Лопес у лютому програв Шакуру Стівенсону в бою за титул WBO у першій напівсередній вазі.

Нагадаємо, Лопес підписав ексклюзивний контракт із DAZN.