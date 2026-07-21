Денис Сєдашов

Ексчемпіон світу у двох дивізіонах Теофімо Лопес (22-2, 13 КО) уклав прямий контракт на кілька поєдинків із платформою DAZN.

Угода підписана через власну компанію боксера Takeover Promotions LLC, яку він заснував у 2026 році. Стримінг домовився з американцем напряму, оминувши традиційні промоутерські компанії, що є рідкістю для сучасного боксу.

Дебютний бій за цією угодою Лопес проведе 22 серпня проти чемпіона WBA у напівсередній вазі Роландо Ромеро (17-2, 13 KO).