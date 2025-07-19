Дон Чарльз, тренер британського чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), для BoxingScene висловився про поєдинок свого підопічного з українським боксером Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

«Я дуже духовна людина, я вірю у Всесвіт. З минулого досвіду можу сказати, що протягом останніх двох років, що я працюю з цим хлопцем, все відбувалося не просто так. Впевнений, що йому судилося бути тут сьогодні. Йому судилося зробити в суботу те, що вважається майже неможливим.

Ось чому ми тут. І ми готові. Зазвичай я можу багато говорити, але сьогодні я хочу бути стислим, тому що все вже сказано. Час діяти. Вболівайте за Дюбуа!».