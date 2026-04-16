Малік Скотт, колишній тренер ексчемпіона світу в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера, в інтерв'ю YouTube-каналу Fight Hub TV поділився думками про поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Ріко Верховена.

«Я думаю, що цей бій – «Капітан Очевидність». Заради продажу цього поєдинку Верховена називають великим кікбоксером і великим бійцем, але якби Ріко бився проти когось із топ-20 рейтингу, я б дав йому шанси. Однак я не даю йому абсолютно ніяких шансів проти такого суперника, як Усик.

Якщо щось і може статися за цих обставин, то не через людину, яка прийшла сюди з-досконалого іншого виду єдиноборств. Я просто не уявляю, що Ріко дасть Усику справді складний бій. Я хвалю Ріко за його надзвичайний азарт, за те, що прийняв цей виклик, але коли йдеться про бокс, я завжди перебуватиму на очевидній стороні».