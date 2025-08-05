Тренер Ділліана Вайта (31-3, 21 КО), Бадді Макгірт, зробив несподіване зізнання, що ніколи раніше не мав можливості спостерігати за поєдинком майбутнього суперника свого підопічного, Мозеса Ітауми (12-0, 10 КО).

Буду вам на 1000% чесний, я ніколи не бачив, як Мозес б'ється, тому я дійсно не знаю, на що він здатен. Він повинен показати все, на що він здатний. Я сказав Діллу: «Слухай, давай будемо реалістами, що цей хлопець може зробити такого, чого ти ще не бачив?»

Але чи може цей хлопець поставити той же запит? Чи може Ділліан зробити щось, чого цей хлопець ніколи раніше не бачив?

Ми тренуємося наполегливо, немовби це чемпіонський бій. Але ми не тренуємося так, ніби ми збираємося вступити в ринг із Клаббером Ленгом або хтось інший.

Мозес – молодий боєць, і ми працюємо кожен день так, ніби боремося за титул, незалежно від того, проти кого він стоїть.