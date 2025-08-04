«Мене вже списали». Вайт пообіцяв сенсацію у бою проти непереможного Ітауми
Поєдинок відбудеться 16 серпня
40 хвилин тому
Британський надважковаговик Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти непереможного співвітчизника Мозеса Ітауми (12-0, 10 КО). Цитує Boxing News 24.
Я досі відчуваю, що маю багато чого досягти і багато чого віддати. Очевидно, мене вже списали. Усі вважають мене аутсайдером.
Мені нема чого доводити. Я завжди був тим, хто ризикує. Якби я не ризикував, мене б уже не було в живих, зважаючи на те, звідки я прийшов і через що пройшов.
Вони намагаються згодувати старого вовка молодому, але скажу таке: я вже був альфа-самцем у зграї. Я довго перебував у цій зграї. Я розумію менталітет зграї. Але, можливо, навіть як старий вовк, я досі маю гострі зуби.
Слухайте, я виходжу, щоб перемогти, і в мене є удар у кожній руці. Переконаний, у нього так само. Тож подивимось. Я зроблю все необхідне, щоб виграти.
Це все. Завтра для Ділліана не існує. Якщо програєш бій такого рівня, то просто стаєш сходинкою для молодих. Це його бій за чемпіонство.
Поєдинок заплановано на 16 серпня.
Олімпійський призер висловився про поєдинок Усик – Ітаума.