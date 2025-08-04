Британський надважковаговик Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти непереможного співвітчизника Мозеса Ітауми (12-0, 10 КО). Цитує Boxing News 24.

Я досі відчуваю, що маю багато чого досягти і багато чого віддати. Очевидно, мене вже списали. Усі вважають мене аутсайдером.

Мені нема чого доводити. Я завжди був тим, хто ризикує. Якби я не ризикував, мене б уже не було в живих, зважаючи на те, звідки я прийшов і через що пройшов.

Вони намагаються згодувати старого вовка молодому, але скажу таке: я вже був альфа-самцем у зграї. Я довго перебував у цій зграї. Я розумію менталітет зграї. Але, можливо, навіть як старий вовк, я досі маю гострі зуби.

Слухайте, я виходжу, щоб перемогти, і в мене є удар у кожній руці. Переконаний, у нього так само. Тож подивимось. Я зроблю все необхідне, щоб виграти.

Це все. Завтра для Ділліана не існує. Якщо програєш бій такого рівня, то просто стаєш сходинкою для молодих. Це його бій за чемпіонство.