Чемпіонка Олімпіади в Парижі з боксу алжирська спортсменка Іман Хеліф спростувала інформацію про нібито припинення спортивної кар’єри.

У соціальних мережах Хеліф написала:

Хочу пояснити, що новини про мій відхід із боксу не відповідають дійсності і базуються виключно на заявах людини, яка мене не представляє і, на мою думку, зрадила довіру та країну.

Я не оголошувала про завершення кар’єри і залишаюся відданою спорту, регулярно тренуюся та підтримую форму, готуючись до майбутніх змагань.

Ці чутки поширюються лише для того, щоб зашкодити моїй спортивній кар’єрі. Я завжди буду відданою спорту та своїй країні, Алжиру, і ця брехня не завадить мені захищати та гідно представляти її кольори.