«Це брехня». Хеліф відреагувала на чутки про завершення кар’єри
Алжирська боксерка продожує тренуватися і готуватися до майбутніх поєдинків
близько 1 години тому
Чемпіонка Олімпіади в Парижі з боксу алжирська спортсменка Іман Хеліф спростувала інформацію про нібито припинення спортивної кар’єри.
У соціальних мережах Хеліф написала:
Хочу пояснити, що новини про мій відхід із боксу не відповідають дійсності і базуються виключно на заявах людини, яка мене не представляє і, на мою думку, зрадила довіру та країну.
Я не оголошувала про завершення кар’єри і залишаюся відданою спорту, регулярно тренуюся та підтримую форму, готуючись до майбутніх змагань.
Ці чутки поширюються лише для того, щоб зашкодити моїй спортивній кар’єрі. Я завжди буду відданою спорту та своїй країні, Алжиру, і ця брехня не завадить мені захищати та гідно представляти її кольори.
Хеліф здивувала стильним образом після року без боїв.
Поділитись