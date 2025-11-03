«Це було чарівництво». Вордлі пригадав спаринги з Усиком
Британський боксер був у захваті від українця
близько 1 години тому
Британський суперважковаговик Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) розповів про свій досвід спарингів з Олександром Усиком (24-0, 15 KO) і зізнався, що був вражений рівнем майстерності українця.
В інтерв’ю First Round TV Вордлі пригадав спільні тренування з нинішнім абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.
Оцінюю Усика неймовірно високо — навіть тоді, коли я лише починав свій шлях. Це було справжнє чарівництво в дії. Ми спарингували, а потім він переходив до інших вправ, тренувань… Я просто сидів і дивився, намагаючись зрозуміти, як він це робить.
