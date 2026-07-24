Туркі після боїв Джошуа та Ф’юрі готовий зробити важливий анонс
Впливовий промоутер вирішив заінтригувати фанів боксу
близько 4 годин томуПідписатися в
Ф'юрі та Джошуа / Фото - ВВС
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх вчергове анонсував важливе оголошення щодо поєдинку між ексчемпіонами світу у надважкому дивізіоні Тайсоном Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).
«Подивимося на бій Джошуа та бій Ф’юрі – це відбудеться цього тижня. А після цього у нас буде важливе оголошення».
Відомо, що Тайсон та Ентоні підписали угоду на бій, який має пройти у четвертому кварталі 2026 року. Точної дати та місця проведення бою ще не оголошено.
Нагадаємо, Джошуа та Пренга провели дуель поглядів перед боєм на шоу в Ер-Ріяді.