Україна виборола командну бронзу на чемпіонаті Європи з сучасного п'ятиборства
Для синьо-жовтих це перша нагорода на змаганнях
Чоловіча збірна України з сучасного п'ятиборства посіла третє місце на чемпіонаті Європи-2026 у командному заліку.
Українці Юрій Ковальчук, Максим Агарушев та Олександр Товкай завершили змагання з результатом 4668 очок, поступившись 65 пунктами переможцям з Угорщини.
Це перша нагорода України на Євро-2026 у сучасному п'ятиборстві та перша командна медаль турніру з 2024 року.
Росію та Білорусь повернули до міжнародних змагань з сучасного п'ятиборства під національними символами.
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