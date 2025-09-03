Президент WBC Маурісіо Сулейман для The Ring поділився думками про те, що бій абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) та володаря титулу WBA у першому середньому дивізіоні Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) стане для Канело першим за 16 років поєдинком, який не покажуть у Мексиці безплатно.

«Мексиканський народ буде позбавлений можливості кричати від радості в ніч традиційного свята, підтримуючи свого кумира.

Я сподіваюся, Netflix піде назустріч і дозволить, щоб найважливіший боксерський бій останніх років побачили на безплатному телебаченні в Мексиці.

Формула дуже проста: показати його наживо на Netflix для всіх передплатників, а після завершення трансляції – зробити відкладений ефір на відкритому телебаченні, аби люди могли побачити цей великий бій.

Яке чудове мексиканське свято це було б. Класичний футбольний матч «Америка» – «Гвадалахара» закінчується об 11-й вечора, і люди одразу могли б подивитися, що сталося у бою Канело проти Кроуфорда».