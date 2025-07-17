Міністр розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх розповів, з ким може зустрітися абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) після поєдинку проти Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO).

Цитує Туркі boxingnews24.com.

«Ми обговорюємо з Канело перепідписання контракту з ним. Можливо, ми домовимося про те, що Канело залишиться з нами назавжди, до кінця кар'єри. У моїх планах є Хамза Шираз, Мбіллі і, можливо, одного разу Бенавідес. Також є Бівол. Є багато боїв для Канело. Але спочатку подивимося, що станеться у вересні.

Цей бій може відкрити нову сторінку для Кроуфорда, якщо він захоче продовжувати. Давайте побачимо результат. На мою думку, у цьому бою шанси 50 на 50. У нас буде один із найбільших боїв у боксі за останні десять років. З огляду на нашу співпрацю з Netflix, цей бій може далеко піти».