Туркі назвав потенційних суперників Альвареса після бою з Кроуфордом
У списку – абсолютний чемпіон світу
близько 24 годин тому
Міністр розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх розповів, з ким може зустрітися абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) після поєдинку проти Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO).
Цитує Туркі boxingnews24.com.
«Ми обговорюємо з Канело перепідписання контракту з ним. Можливо, ми домовимося про те, що Канело залишиться з нами назавжди, до кінця кар'єри. У моїх планах є Хамза Шираз, Мбіллі і, можливо, одного разу Бенавідес. Також є Бівол. Є багато боїв для Канело. Але спочатку подивимося, що станеться у вересні.
Цей бій може відкрити нову сторінку для Кроуфорда, якщо він захоче продовжувати. Давайте побачимо результат. На мою думку, у цьому бою шанси 50 на 50. У нас буде один із найбільших боїв у боксі за останні десять років. З огляду на нашу співпрацю з Netflix, цей бій може далеко піти».
Нагадаємо, що бій відбудеться 13 вересня на Елліджент Стедіум у Лас-Вегасі. На кону мегафайту Канело – Кроуфорда стоятиме пояс The Ring вартістю у 188 тисяч доларів.