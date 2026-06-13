Хірн — про підготовку Джошуа: «Він тренується у таборі разом з Усиком»
Голова Matchroom Boxing розповів, як британський боксер налаштовується на бій проти Пренги
14 хвилин томуПідписатися в
Британський промоутер Едді Хірн розповів про деталі підготовки ексчемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) до свого наступного поєдинку. Суперником британця стане Крістіан Пренга (20-1, 20 КО). Слова наводить Sky Sports.
За словами керівника компанії Matchroom Boxing, Джошуа тренується у таборі володаря титулів WBA, WBC та IBF Олександра Усика (25-0, 16 КО).
Жодної розслабленості перед боєм з Пренгою. Джошуа розуміє, що він взяв паузу і тепер має повернутися на топ-рівні. Він готується у таборі разом з Усиком – і ви це побачите. Це величезний плюс для Ентоні.
Поєдинок між Ентоні Джошуа та Крістіаном Пренгою запланований на 25 липня.
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