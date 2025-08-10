Володимир Кириченко

Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Девід Бенавідес (30-0, 24 КО) в інтерв'ю ESNEWS розповів, хто, на його думку, переможе у поєдинку між володарем WBA у першій середньому дивізіоні Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) та абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

Девіде, скажіть коротко, ви будете на арені 13 вересня, коли Кроуфорд і Канело битимуться?

«Ні, мене не буде».

Як ти думаєш, хто виграє у цьому поєдинку?

«Чесно кажучи, я думаю, що Канело переможе просто через вагу. Знаєте, він природний боєць другої середньої ваги.

Мені не подобається, що Кроуфорд підіймається одразу на три вагові категорії. Тож я вважаю, що Канело виграє у цьому поєдинку».

Нагадаємо, що бій відбудеться 13 вересня на Елліджент Стедіум у Лас-Вегасі. На кону мегафайту Канело – Кроуфорда стоятиме пояс The Ring вартістю у 188 тисяч доларів.