Відомий британський спеціаліст Адам Бут для TouTube-каналу talkSPORT Boxing заявив, що британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) може знову стати чемпіоном світу у надважкому дивізіоні.

Адаме, чи потрібне боксу повернення такого бійця, як Ф’юрі?

«Звичайно. Цьому виду спорту потрібні не просто хороші бійці. Йому потрібні яскраві особистості, тому що яскраві особистості привертають увагу до спорту.

Тайсон Ф’юрі був тим, хто звільнив чемпіонські титули у надважкій вазі, щоб кожен міг спробувати себе, і з того часу він є провідним ім’ям у світовому боксі. Тому, звичайно, боксу завжди потрібен Тайсон Ф’юрі».

Адаме, чи віриш ти, що на цьому етапі він все ще може стати чемпіоном світу?

«Так. Я дивився невеликі відео з ним. Здається, він тренується в кількох місцях в Таїланді. Одна річ, яку я помітив, це те, що його робота ніг виглядає дуже добре. Його баланс і рухи виглядають дуже добре. Думаю, що це основа його стилю».

Нагадаємо, 11 квітня Ф’юрі проведе бій проти росіянина Арсланбека Махмудова у Великій Британії.