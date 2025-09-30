Володимир Кириченко

Чемпіон WBO у першому середньому дивізіоні Ксандер Заяс (22-0, 13 КО) та володар титулу WBA у цій ваговій категорії Абасс Барау (17-1, 9 КО) можуть провести об’єднавчий поєдинок. Про це повідомляє ESPN.

За даними джерела, наразі ведуться перемовини щодо проведення бою у січні 2026 року у Пуерто-Рико.

У коментарі для ESPN 23-річний Заяс розповів, що у 2026 році він може провести 3 бої.

«[Top Rank] сказали, що хочуть, аби я провів три бої наступного року. Починаючи з січня, потім на вихідних з нагоди Параду пуерториканців у червні, і ще один бій перед завершенням року – у грудні».

Раніше повідомлялося, що боксер з Пуерто-Рико відмовився від бою проти Джовані Сантільяна, запропонованого Top Rank, та хоче провести бій проти 30-річного німця Барау.

Наприкінці липня Заяс виграв у Хорхе Гарсії одностайним рішенням суддів у бою за вакантний титул WBO.

В ніч на 24 серпня Барау переміг кубинця Йоеніса Тельєса, здобувши тимчасовий титул WBA.

Нагадаємо, що Барау отримав статус повноцінного чемпіона WBA після того, як цей титул звільнив абсолютний чемпіон у другій середній вазі Теренс Кроуфорд.