Енді Лі, тренер тимчасового чемпіона світу за версією WBO в надважкій вазі Джозефа Паркера (36-3, 24 КО), поділився думками про можливий поєдинок підопічного проти проспекта Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO).

Цитує Лі secondsout.com.

«Мозес – майбутнє надважкого дивізіону. Для Мозеса це ризикований бій. Для Джо це теж ризикований бій. Перемога над Мозесом не дасть Джо жодних переваг. Він створив собі ім'я і зараз є значущим суперважковаговиком, але Ітаума – проспект, а Джо вже в топі.

У цьому бою є ризик для Джо, але є ризик і для Мозеса, що якщо він поб'ється з Паркером, то вже ніколи не повернеться таким, як був, якщо Джо зробить свою справу. Це ризикований бій для обох хлопців. Це захоплюючий поєдинок. Можливо, за вакантний титул, якщо це буде того варте».