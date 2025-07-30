У команді Паркера обговорили потенційний бій проти британського нокаутера
Для Джозефа це ризикований поєдинок?
близько 4 годин тому
Енді Лі, тренер тимчасового чемпіона світу за версією WBO в надважкій вазі Джозефа Паркера (36-3, 24 КО), поділився думками про можливий поєдинок підопічного проти проспекта Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO).
Цитує Лі secondsout.com.
«Мозес – майбутнє надважкого дивізіону. Для Мозеса це ризикований бій. Для Джо це теж ризикований бій. Перемога над Мозесом не дасть Джо жодних переваг. Він створив собі ім'я і зараз є значущим суперважковаговиком, але Ітаума – проспект, а Джо вже в топі.
У цьому бою є ризик для Джо, але є ризик і для Мозеса, що якщо він поб'ється з Паркером, то вже ніколи не повернеться таким, як був, якщо Джо зробить свою справу. Це ризикований бій для обох хлопців. Це захоплюючий поєдинок. Можливо, за вакантний титул, якщо це буде того варте».
Нагадаємо, WBO зобов'язала українця Олександра Усика провести бій з Паркером.