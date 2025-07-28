Тимчасовий чемпіон WBO у надважкому дивізіоні новозеландець Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) поділився думками про можливий бій з абсолютним чемпіоном світу у хевівейті українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Цитує Паркера secondsout.com.

«Усик – майстерний боксер і дуже технічний. У нього високий боксерський інтелект. Потрібно тиснути на нього і відповідати на його удари.

Він багато б'є, тож ти маєш бути у відмінній формі, мати хорошу витривалість і здатність витримувати цей темп від першого до останнього раунду».