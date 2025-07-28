Паркер – про бій з Усиком: «Потрібно тиснути на і відповідати на його удари»
Новозеландець вже готовий розділити ринг з королем хевівейту
близько 1 години тому
Джозеф Паркер / Фото - Sky Sports
Тимчасовий чемпіон WBO у надважкому дивізіоні новозеландець Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) поділився думками про можливий бій з абсолютним чемпіоном світу у хевівейті українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО).
Цитує Паркера secondsout.com.
«Усик – майстерний боксер і дуже технічний. У нього високий боксерський інтелект. Потрібно тиснути на нього і відповідати на його удари.
Він багато б'є, тож ти маєш бути у відмінній формі, мати хорошу витривалість і здатність витримувати цей темп від першого до останнього раунду».
Нагадаємо, напередодні WBO санкціонувала бій Паркера та Усика.