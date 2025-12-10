Олег Шумейко

Член команди Олександра Усика (24-0, 15 KO) Сергій Лапін висловився в інтерв’ю rtfight.com про приєднання Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) до тренувального табору українця:

Нічого не відбувається випадково. AJ – це людина, яка завжди прагне розвитку. Тому він і звернувся – він хоче нових рішень і чесної роботи, яка здатна вивести його на новий рівень.

Хто цей тренер і якою є його боксерська філософія?

Це не одна людина. Це команда – головний тренер, асистент і кілька сильних фахівців. Структурна система, де кожен відповідає за свою частину.

Увесь фокус – на плані наступних кроків. Робота триває, а результат буде видно у поєдинку.

