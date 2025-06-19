Володимир Кириченко

39-річного непереможеного російського боксера, який народився в Чечні, Абу Юсупова (9-0-1, 7 КО) було вбито на вокзалі у Німеччині. Про це повідомляє видання Tagesspiegel.

Повідомляється, що інцидент стався минулого вівторка, 10 червня. Юсупов вступив у конфлікт на вокзалі у берлінському районі Гезундбруннен. Під час сварки Абу отримав смертельне поранення ножем у шию. Інші деталі трагедії невідомі.

Всесвітня боксерська рада (WBC) відреагувала на смерть чеченського боксера:

«WBC сумує у зв'язку зі смертю Абу Юсупова. У Абу залишилися дружина та троє маленьких дітей. Його історія завзятості та любові до боксу назавжди залишиться у нашому спорті. Вся родина WBC і її президент Мауріс Сулейман висловлюють наші глибокі співчуття сім'ї та друзям Абу в цей скрутний час».

Юсупов у своїх поєдинках виступав під прапором Німеччини. Дебютував у професіоналах у 2020 році. Останній поєдинок провів у січні 2025 року та переміг суддівським рішенням Георгія Канделакі.

Раніше стало відомо, що WBC за день до боїв Гран-прі змінила суперників чотирьом українцям.