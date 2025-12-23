Стало відомо, коли Джейк Пол може повернутися у ринг
Відновлення відеоблогера займе близько п'яти-шести тижнів
близько 1 години тому
Промоутер Джейка Пола (12-2, 7 KO) Накіса Бідаріан розповів про стан здоров’я свого клієнта після поразки від Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).
Бідаріан зазначив, що процес реабілітації триватиме близько п’яти-шести тижнів, а стан Пола поступово стабілізується, попри періодичний біль. Слова наводить The Ariel Helwani Show.
Він почувається добре. Протягом дня бувають періоди сильного болю і моменти, коли болю немає. Відновлення триватиме п’ять–шість тижнів.
Він налаштований повернутися до боксу у 2026 році. Це спорт, який він любить, і саме він свого часу врятував його від шляху, яким він ішов.
