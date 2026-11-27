Періс Ф'юрі, дружина колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО), уточнила власні висловлювання з документального фільму про британського боксера та наголосила, що лікарі ніколи не діагностували в її чоловіка шизофренію. Слова наводить Mirror.

Я хочу уточнити свої слова з оригінальної версії документального фільму про Тайсона Ф’юрі. Я згадала розмову, яка відбулася багато років тому, коли ми обговорювали стан Тайсона, і використала слово "шизофренік".

Хоча у Тайсона справді були деякі симптоми, пов’язані із шизофренією, він не має цього захворювання і йому ніколи не ставили такого діагнозу. Психічне здоров’я — складна тема, і не завжди легко підібрати правильні слова, особливо коли ти переживаєш це разом із коханою людиною.