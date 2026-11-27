«Побачимося у Вегасі»: Донченко розпочав підготовку до поєдинку проти Магні
Бій пройде 23 січня
Український боєць напівсередньої ваги UFC Данило Донченко (15-2) повідомив в Instagram розпочав підготовку до наступного поєдинку проти досвідченого американця Ніла Магні (32-14). Тренувальний табір спортсмена проходить у залі Tiger Muay Thai в Таїланді.
Новий тренувальний збір розпочався в Tiger Muay Thai. Побачимося 23 січня у Вегасі, друзі.
Свій попередній поєдинок українець провів 5 вересня на турнірі UFC Fight Night 287 у Парижі, здолавши американця Пунахеле Соріано (13-5).
Поєдинок відбудеться 23 січня у Лас-Вегасі.
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