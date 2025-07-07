Глава Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умар Кремльов заявив, що хоче влаштувати у москві прощальний поєдинок для колишнього чемпіона світу у суперважкому дивізіоні британця Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Кремльов в інтерв'ю прес-службі IBA звернувся до Циганського короля з пропозицією виступити на турнірі його організації.

«Ми хотіли б організувати для тебе професійний бій – прощальний поєдинок короля боксу. Один останній, красивий бій, щоб попрощатися. Ти починав кар'єру в IBA, тому повинен і завершити її в IBA.

Ми б із задоволенням привезли Тайсона в москву. Просто назви мені дату, і ти зможеш привезти з собою свою команду і сім'ю. Ми відправимо літак за тобою і твоєю командою. У москві не ходять ведмеді, незважаючи на те, що говорять, тому бери сім'ю і друзів».